Tarımda ÜFE 142.42

TÜİK, ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) geçen yılın aynı ayına göre yüzde 142,42 yükseliş gösterdi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,34 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 142,42 yükseliş gösterdi. TÜİK’e göre, söz konusu endekste ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,34 azalış, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 99,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 142,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,02 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,89, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,34, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,24 azalış görüldü. Endekste kapsanan 86 maddeden 35’inin ortalama fiyatında azalış, 47’sinin fiyatında ise artış görüldü.