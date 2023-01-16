Tarımda ÜFE yüzde 151

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endekste aralıkta bir önceki aya göre yüzde 4,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,03 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 132,18 artış gerçekleşti. TÜİK, aralık ayna ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini dün açıkladı. Buna göre; kasım ayında yüzde 169,45 olan yıllık Tarım-ÜFE, aralıkta yüzde 4,82 artış göstermesine rağmen baz etkisiyle yıllık yüzde 151,03’e geriledi. İstanbul - anka

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