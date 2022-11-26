Tarımdaki gidişat alarm veriyor

Maliyetleri katlanan çiftçi, iş yapamaz hale gelerek toprağını terk ediyor. Devlet desteği yetersiz.

Gıda fiyatları sürekli arttığından kış daha zorlu geçebilir. Tarımdaki gidişat Türkiye açısından güvenlik riski doğuruyor. Türk Mühendis ve mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Suiçmez, tarım girdi fiyat endeksinin eylülde yüzde 138’le tarihi zirveyi gördüğünü aktararak bu rakam içinde gübredeki artışın yüzde 23, enerji ve yağlarda mazot dahil yüzde 193, hayvan yeminde yüzde 145 olduğunu dile getirdi. Çiftçinin pahalılık nedeniyle yeterince gübre, mazot kullanamadığını ifade eden Suiçmez; hayvan yeminde somut önlem alınamadığını, besili hayvan sayısının azaldığını, süt ve et ürünlerinde pahalılığın arttığını aktardı. Yaz aylarında sebze ve meyve fiyatlarında uygun seviyelerin görülmediğini belirten Baki Suiçmez’e göre girdiler, nakliye maliyeti, seracılık derken kışın daha kötü bir tablo yaşanabilir. Independent Türkçe’nin haberine göre, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Erpul ise, “Toprağa kimya veriliyor. Gübre ile iş yürütülmeye çalışılıyor. Arazide mazot maliyetli, gidip gelmek zor, her şey maliyet. Verimsiz mera otlaklardan dönüştürülerek, küçük parselli yerlerde tarım yapmak çiftçiyi kurtarmıyor. Bu sistemlerin otlak olarak kalması gerekiyor. Tarımdaki kayma otlakları bitiriyor, küçükbaş hayvan üretimini bitiriyorsunuz! Çoban bulamıyorsunuz. Tarım ve hayvancılığı öldürüyorsunuz” ifadelerini kullandı.