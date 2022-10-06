Tarımı ayağa kaldırın

İzmir’in Bergama ilçesinde üreticiler zeytin hasadına hazırlanıyor. Bergamalı zeytin üreticisi Abdullah Saka, “Tarım girdi maliyetlerinin; mazotun, gübrenin, ilacın bu kadar pahalı olduğu bir ortamda ve şimdi toplama mevsimi başlayacak, yevmiyelerin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde biz inan ki çiftçiler çok zorluk çekiyoruz(...) Bunların fiyatları düşürülmediği takdirde Türkiye’de her geçen gün insanlarımızı tarımdan uzaklaşacaktır. Tarımı ayağa kaldırmak, ülkeyi ayağa kaldırmaktır, ekonomiyi ayağa kaldırmaktır” dedi.

İzmir - Anka

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