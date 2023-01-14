Tarla kiraları da katlandı

Tarla kiraları da el yakıyor… Bir yıl içindeki artış yüzde 100’ü geçti. Türkiye genelindeki tarla kiralarındaki artış, büyükşehirlerde ev kiralarında görülen fahiş zamlardan geri kalmıyor.

Maliyet artışları nedeniyle yapılan zam, gıda fiyatlarını yükseltiyor independentturkish’in haberine göre, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Twitter hesabından yaptığı iki paylaşımla bu konuya dikkati çekti. İnsanlardan tarımsal üretimde en büyük giderin ne olduğunu tahmin etmesini isteyen Solakoğlu, “Şaşıracağınızı düşünüyorum” diyerek şunları kaydetti: “Gıda enflasyonunun suçlusu kimmiş şimdi siz söyleyin… KİRA! Rant ekonomisinin sonucu! Sadece ev fiyatları artmıyor. Tarla kiraları verimli ovalarımızda Avrupa’nın en yüksek seviyesinde. Onların katma değerli ürün için verdiği kirayı biz mısır için öder durumdayız! Toplam giderin yüzde 35, yüzde 50’sine denk geliyor. Devamını siz getirin…” Solakoğlu, tarla kiralarındaki artışın bölgelere göre değiştiğini söyledi. Tarla kiralarındaki artışın ev kiralarını bile geride bıraktığını, yüzde 100’e varan yükselişin olduğuna dikkati çekin Solakoğlu, “Tarladan aldığınız mısırı tavuğa, danaya yedirip oradan et, süt üreteceksiniz. Hani soruyorlar ya ‘Türkiye’de bir litre süt niye dünya fiyatlarından yüzde 23 daha fazlaya mal oluyor’ diye. Asıl sebep buradaki rant” ifadelerini kullandı.