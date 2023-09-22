Tarlada maliyet artışı gıda krizinin habercisi

Artan enflasyon ve döviz kurları tarladaki maliyetleri katlamaya devam ediyor. Tırmanan tarımsal maliyetler, çiftçilerin üretimlerini sürdürmesini zorlaştırırken, gıda krizine de davetiye çıkarıyor.

TÜİK 2023 Temmuz’a ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre, temmuzda aylık bazda yüzde 6,54 artarken, yıllık bazda yüzde 34,32 yükseldi. Tarım-GFE’de bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,29 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 69,23 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 11,9 artış kaydedildi.

Geçen yılın aynı göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 76,25 yükseliş gerçekleşti. Yıllık Tarım-GFE’ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar yüzde 2,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 13,2 ile enerji ve yağlar oldu.