Tasarrufu, mecbur kalmadan yapalım

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Enerji ve su tasarrufunu mecbur kalmadan yapalım. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için önlemlerimizi alalım” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Avrupa başta olmak üzere dünyada enerji krizini tetiklediğini hatırlatarak, “Enerji ve su tasarrufunu mecbur kalmadan yapalım. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için önlemlerimizi alalım” dedi. Enerji ve suda tasarruflu kullanım, gıdada ise israfından kaçınma çağrısında bulunan Baran, “Soğuk kışa hazırlanan Avrupa kıtasında ülkeler kendi şartlarına göre önlemler almaya başladı. Bizim ülkemizde enerji temini konusunda herhangi bir risk yok ancak enerji kaynaklarını ithal ettiğimizi, karşılığında döviz ödediğimizi unutmamamız gerekiyor. Küresel ısınma ülke farkı gözetmeksizin herkesi etkiliyor, gıda temini konusunda risk oluşturuyor. Tüm bu durumları dikkate alarak, bizim de enerji ve su tasarrufu konusunda hem bireysel hem de kamusal düzlemde ele almamız gerekiyor” dedi.

GECE IŞIKLANDIRILMASI YASAKLANDI

Almanya ve Fransa’da bina heykel aydınlatmalarının, geceleri ışıklı reklam panolarının çalıştırılmasının yasaklanması hatırlatan Baran, “Ülke olarak bir enerji kriziyle karşı karşıya değiliz ancak tasarruf yapmak için de kriz olmasını beklememiz gerekmiyor. Almanya, Fransa’da alınan önlemlere benzer tedbirlerimizi hayata geçirelim” dedi. 18 milyona yakın doğalgaz abonesi olduğunu hatırlatan Baran, vatandaşların tasarrufu olağan davranış haline getirmesi ve işyerleri ile konutlarda dış cephe yalıtımı ve ısı izolasyonları gibi tedbirler alması gerektiğine dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşının buğday ve ayçiçeği yağı ithal eden ülkeler için endişe oluşturduğunu kaydeden Baran, “Ülkemizde de her gün yaklaşık 5 milyon ekmek israf ediliyor. Öte yandan, meyve ve sebze üretimimizin yaklaşık yarısı, üretimden tüketime kadar gelen zincir içerisinde heba oluyor” dedi.

MAÇLAR GÜN IŞIĞINDA OYNANSIN

Türkiye’de dünyadaki gelişmeler paralelinde önlemler alınmasının olası riskleri bertaraf etmede etkili olabileceğini kaydeden Gürsel Baran, şu önerilerde bulundu: İşyerlerinin gece çalıştırılan ışıklı reklam panoları gece yarısından sonra kapatılabilir. Mağaza vitrinleri gece yarısından sonra kapatılabilir. Kamu binalarının gece aydınlatmaları kapatılabilir ya da sensöre dönüştürülebilir. Liglerde gece oynanan maçlar gün ışığına çekilebilir. Çalışmayan elektrikli aletler prizlerden çıkartılabilir. Sokak aydınlatmaları solar enerjiyle kullanılabilir hale dönüştürülebilir. Ulaşımda toplu ulaşım tercih edilebilir. Mesai saatleri gün ışığına uygun hale getirilebilir. Işıklı reklam panoları ve led ekranlar kapatılabilir. Mantolama ve dış cephe izolasyonları yapılabilir.