"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Tasarrufu, mecbur kalmadan yapalım

06 Eylül 2022, Salı 23:14
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Enerji ve su tasarrufunu mecbur kalmadan yapalım. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için önlemlerimizi alalım” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Avrupa başta olmak üzere dünyada enerji krizini tetiklediğini hatırlatarak, “Enerji ve su tasarrufunu mecbur kalmadan yapalım. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için önlemlerimizi alalım” dedi.  Enerji ve suda tasarruflu kullanım, gıdada ise israfından kaçınma çağrısında bulunan Baran, “Soğuk kışa hazırlanan Avrupa kıtasında ülkeler kendi şartlarına göre önlemler almaya başladı. Bizim ülkemizde enerji temini konusunda herhangi bir risk yok ancak enerji kaynaklarını ithal ettiğimizi, karşılığında döviz ödediğimizi unutmamamız gerekiyor. Küresel ısınma ülke farkı gözetmeksizin herkesi etkiliyor, gıda temini konusunda risk oluşturuyor. Tüm bu durumları dikkate alarak, bizim de enerji ve su tasarrufu konusunda hem bireysel hem de kamusal düzlemde ele almamız gerekiyor” dedi.  

GECE IŞIKLANDIRILMASI  YASAKLANDI 

Almanya ve Fransa’da bina heykel aydınlatmalarının, geceleri ışıklı reklam panolarının çalıştırılmasının yasaklanması hatırlatan Baran, “Ülke olarak bir enerji kriziyle karşı karşıya değiliz ancak tasarruf yapmak için de kriz olmasını beklememiz gerekmiyor. Almanya, Fransa’da alınan önlemlere benzer tedbirlerimizi hayata geçirelim” dedi.  18 milyona yakın doğalgaz abonesi olduğunu hatırlatan Baran, vatandaşların tasarrufu olağan davranış haline getirmesi ve işyerleri ile konutlarda dış cephe yalıtımı ve ısı izolasyonları gibi tedbirler alması gerektiğine dikkat çekti.  Rusya-Ukrayna savaşının buğday ve ayçiçeği yağı ithal eden ülkeler için endişe oluşturduğunu kaydeden Baran, “Ülkemizde de her gün yaklaşık 5 milyon ekmek israf ediliyor. Öte yandan, meyve ve sebze üretimimizin yaklaşık yarısı, üretimden tüketime kadar gelen zincir içerisinde heba oluyor” dedi.  

MAÇLAR GÜN IŞIĞINDA OYNANSIN 

Türkiye’de dünyadaki gelişmeler paralelinde önlemler alınmasının olası riskleri bertaraf etmede etkili olabileceğini kaydeden Gürsel Baran, şu önerilerde bulundu: İşyerlerinin gece çalıştırılan ışıklı reklam panoları gece yarısından sonra kapatılabilir.  Mağaza vitrinleri gece yarısından sonra kapatılabilir.   Kamu binalarının gece aydınlatmaları kapatılabilir ya da sensöre dönüştürülebilir. Liglerde gece oynanan maçlar gün ışığına çekilebilir.  Çalışmayan elektrikli aletler prizlerden çıkartılabilir. Sokak aydınlatmaları solar enerjiyle kullanılabilir hale dönüştürülebilir. Ulaşımda toplu ulaşım tercih edilebilir. Mesai saatleri gün ışığına uygun hale getirilebilir. Işıklı reklam panoları ve led ekranlar kapatılabilir. Mantolama ve dış cephe izolasyonları yapılabilir.  

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2023 hedefleri de fiyasko

    Kamunun temsil ağırlama faturası 2 kat arttı

    Almanya, nükleer santralleri yedekte tutuyor

    Enflasyon ve savaş çatışma riskini artırdı

    BİK’in çifte standardı

    Kılıçdaroğlu: Ortak miting yapabiliriz

    Rant zihniyeti Yassıada'da da çöktü

    Gıda enflasyonu % 228

    Tarım Kredi indirimi etkisiz kaldı

    Buğday fiyatı bizde niye düşmedi?

    Tasarrufu, mecbur kalmadan yapalım

    İsrail yönetimi sorumluluktan kaçıyor

    Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya yükseldi

    'Uzman öğretmen eğitimleri 9 Eylül'e kadar uzatıldı'

    Hindistan'dan iğnesiz Kovid-19 aşısına onay

    Fransa’da tren seferleri azaltılacak

    Yine ENAG, yine saldırı

    Palamut bereketi

    Pakistan'da selzedeler çok zor durumda: ''Gıda yok, kıyafet yok, su yok: Hiçbir şeyimiz yok"

    İsviçre'de tasarruf tedbirlerine uymayanlar hapse girecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime doğru hukuk ve muhalefet
    Ahmet BATTAL

    Kendisini hâkim savcı yerine koyanlar-2
    Genel

    2023 hedefleri de fiyasko
    Genel

    Kamunun temsil ağırlama faturası 2 kat arttı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kemalist sistem pençesinden nasıl kurtarabiliriz?
    Misbah ERATİLLA

    “En iyi” olmak için
    Süleyman KÖSMENE

    Tefekkür için biraz susalım!
    Genel

    Almanya, nükleer santralleri yedekte tutuyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Uzun yolun kısa notları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.