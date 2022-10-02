Taşeron ve EYT’lilerin hepsi kapsama alınsın

Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin gelir vergisi konusunda, “Diyoruz ki ‘Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında da verin.’ Vergiyle ilgili geçen hafta bir girişim yaptık. 3-5 senedir konuşuyoruz. Ülkenin gündeminde tutmaya devam ederiz ta ki çözülene kadar.” dedi.

Atalay, tüm taşeron işçilere kadro verilmesini ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) tamamının yasa kapsamına alınmasını istediklerini söyledi. Atalay, bir otelde düzenlenen TARIM-İŞ Sendikasının 21. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Programda konuşan Atalay, “Şimdi ne var Türkiye’nin gündeminde? Vergiyi konuşuyoruz. Diyoruz ki ‘Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında da verin.’ Vergiyle ilgili geçen hafta bir girişim yaptık. 3-5 senedir konuşuyoruz. Ülkenin gündeminde tutmaya devam ederiz ta ki çözülene kadar. Neyi konuşuyoruz? 2018’de 700 bine yakın taşeron işçi kadroya geçti, KİT’ler kaldı. 70 bin kişi var, bunları kadroya geçirin. Şimdi bunlara ‘tamam’ diyorlar ama bir o kadar daha adam aldılar. Talebimiz, bir tane taşeron dışarıda kalmadan hepsini devletin çatısı altına alın. EYT ile ilgili bir tane EYT’li dışarıda kalmadan bu yasayı çıkarın” ifadelerini kullandı. Ankara - anka

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