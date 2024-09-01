Taşınmanın maliyeti 150 bini aştı

Artık İstanbul'da ev taşımak lüks haline geldi. Son dönemde yaşanan ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları ve kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle birçok kişi evini değiştirmek zorunda kalıyor. Ancak yapılan hesaplamalar, bu sürecin maliyetinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomim'in haberine göre, İstanbul'da ortalama bir 3+1 daireye taşınmak isteyenlerin, depozito, ilk kira, emlakçı komisyonu, nakliye masrafları ve yeni evde yapılması gereken tadilat gibi kalemler için toplamda 150 bin TL'yi aşan bir bütçe ayırması gerekiyor.

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