Tatil bitti ekonomi ısınıyor

Bayram tatili biterken Türkiye gözünü ekonomi gündemine ve tekrarlanacak İstanbul seçimlerine çevirdi. Seçimlere kadar açıklanacak faiz oranları ve işsizlik rakamları merakla bekleniyor.

Dokuz günlük bayram tatili bitti, dolar/TL kuru yeni haftaya artışla başladı. Vatandaşın bir gözü tatilde de dolarda olurken, son iki ayın en düşük seviyeleri görüldü. Ardından dolar/TL 5.85 seviyesinden yeni haftaya başladı. Kur, bayram tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu günlerde Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine işaret eden açıklamaları ve dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle 5.66 ile iki ayın en düşük seviyesine geriledi ancak burada kalıcı olamadı. Öte yandan, Reuters’ta cuma günü yer alan ABD’nin, F-35 uçaklarında eğitim alması için Türkiye’den şu anda ABD’de bulunanlar dışında yeni pilot kabul edilmemesine karar verdiğine yönelik bir haberin ardından yükselen dolar/TL, zayıf ABD tarımdışı istihdam verisinin ardından ise 5.78’li seviyeleri test etmişti. Kur bayram sonrası ilk işlem günü olan cuma günü yüzde 1’i aşan artışla 5.86’ya kadar yükseldi. BIST 100 Endeksi ise cuma günü yüzde 3.83 artışla 93 bin 809 puanda kapandı. Kur yeni haftaya da yüzde 0.4 artışla 5.85 seviyelerinde başladı. Euro 6.62’de, sepet kur 6.24’te seyrediyor.

Cari işlemler dengesi takip edilecek

Haftanın en önemli gündemini içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı oluşturuyor. Merkez Bankası’nın faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmayacağı ve açıklamaları yakından takip edilecek. Haftanın devamında da cari işlemler dengesi takip edilecek. İstanbul seçimlerinin yeniden yapılacağı 23 Haziran tarihine kadar ekonominin gözü kulağı seçimlere ilişkin gelişmeler, Türkiye-ABD-Rusya üçgenindeki savunma sanayii anlaşmaları ve küresel ekonomik gelişmelerde olacak. Türkiye tatildeyken ABD Merkez Bankası Fed, uzun süre sonra faiz indirebileceği sinyalini verdi. Bu Türkiye için oldukça önemli. Doların faizinin düşmesi gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını tekrar hızlandırabilir.

İşsizlik rakamları açıklanacak

Piyasalar 12 Haziran çarşamba günü Merkez Bankası’nın açıklayacağı politika faiz oranını da merak ediyor. Politika faizi şu an yüzde 24 seviyesinde. Merkez Bankası’nın seçim öncesinde politika faizine dokunması pek beklenmiyor. 17 Haziran pazartesi günü işsizlik rakamları açıklanacak. İşsizlik şu an Türkiye ekonomisinin en hayati sorunlarından biri. Mayıs ayında açıklanan Şubat dönemi işsizlik rakamlarına göre geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında 1 milyon 376 bin kişinin daha işsiz kaldığı açıklanmıştı. Kayıtlı işsiz sayısı ise 4 milyon 730 bin kişi. İşsizlik oranı yüzde 14.7. Öte yandan Nisan ayı bütçe rakamlarına göre merkezi yönetim bütçe açığı, harcamalardaki artış trendinin giderleri tetiklemesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın gelirlere negatif etkisiyle yılın ilk dört ayında yüzde 135.1 artışla 54.5 milyar TL’ye yükselmişti. 17 Haziran pazartesi günü mayıs ayının bütçe açığı rakamları da belli olacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın da indirim sinyali açıklamasından sonra 18-19 Haziran tarihindeki Fed toplantısının önemi biraz daha arttı. Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Fed uzun zaman sonra ilk kez faiz indiriminden bahsetti o yüzden aşağı yönlü hareket ediyor” demişti.