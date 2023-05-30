Tatil ilanlarına şüpheyle yaklaşın

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, özellikle sosyal medya platformlarında görülen tatil ilanlarına şüpheyle yaklaşılması ve dolandırıcılık olaylarına karşı rezervasyonların resmi siteler üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

İbrahim Güllü, özellikle son yıllarda tatil üzerinden dolandırıcılık olaylarının arttığını, bu nedenle tüketicilerin rezervasyonlarını ciddi bir araştırmanın ardından yapmaları gerektiğini söyledi. Yapılan rezervasyonlarda sitelerin güvenilirliğinin önemine dikkati çeken Güllü, “Tüketicilerimiz planladıkları tatiller için güvenilir sitelerden, şirket ve acentelerden rezervasyon yaptırmalı. Bu noktada şirket ve acentelerin güvenilirliğini Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nden araştırabilir, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden böyle bir tesisin olup olmadığını kod sorgulama yöntemiyle öğrenebilirler” diye konuştu.

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