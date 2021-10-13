Tedbirler azaldı vak’alar arttı

Vak’aların yüzde 50’sinin 30 yaş altında olduğunu belirten Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, uyarılarda bulundu.

Türkiye’deki aktif vak’aların yarısını 30 yaş altındaki gençler oluşturuyor. Gençlerdeki vak’a artışının sebebini Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Sputnik’e anlattı. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, genç nüfusun ülke nüfusu içerisindeki oranına dikkat çekerek gençlerin sosyal hayatta da daha fazla yer aldığına vurgu yaptı. Doç. Dr. Kayıpmaz “Ülkemizde mevcut durumda Kovid-19 hastalarının yarıdan fazlası 30 yaş altındaki gençlerimizdir. Bu yaş grubundaki bireyler, günlük yaşamın içerisinde en aktif olanlardır. Çünkü eğitim, iş yaşamı, ulaşım, sosyal yaşam dolayısıyla başka bireylerle de en fazla bir arada olması gerekenler onlardır. Ayrıca bu yaş grubunun ülkemiz nüfusundaki yüzdesi yüzde 45’ten fazladır. Bununla birlikte gençlerin nüfusa göre aşılanma yüzdesi, ileri yaştaki bireyler kadar yüksek değildir. Şu anda gençlerde temel bireysel önlemlerimiz olan maskeye, fiziksel mesafeye uyumun da gevşemesiyle birlikte hastalığın gençler arasındaki yayılımına şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Gençler hastalığı evlere taşıyor’

Delta varyantının gençlerde bulaşın artmasında etkili olduğunu belirten Kayıpmaz “Gençlerde hastane ve yoğun bakım yatış oranı, entübasyon oranı daha ileri yaştaki bireylere göre düşük olsa da genç hastalarımızdan da Kovid-19 servislerine ve yoğun bakımlara yatırdığımız hastalarımız olabilmektedir. Çünkü şu anda ülkemizde de baskın varyant olan Delta varyantı kişiler arasında da daha kolay yayılabilmektedir ve çalışmalarda daha ağır hastalık tablosuyla ilişkili olduğuna dair veriler bulunmaktadır” dedi. Gençlerin hastalığın bulaşında etkili olduğuna dikkat çeken Kayıpmaz şunları söyledi: “Ülkemizde de son dönemde her gün 200’den fazla insanımızı virüsün Delta varyantının neden olduğu, aşı ve tedbirlerle önlenebilir bu hastalık yüzünden kaybetmekteyiz. Ayrıca gençler hastalığı ev içerisinde birlikte yaşadığı incinebilir grupta yer alan, örneğin kronik hastalığı olan ve daha ileri yaştaki kişilere de bulaştırma riski taşımaktadır. Bundan dolayı ertelemeden aşıların tamamlanması ve bireysel tedbirlere uyum hem gençlerimizi ağır hastalık riskinden koruyacaktır hem de onların birlikte yaşadıkları sevdiklerine hastalığı bulaştırma riskini azaltacaktır.”