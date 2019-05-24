Tehdit gibi tavsiye

Wall Street Journal, Türk ekonomisini ele aldığı bugünkü başyazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liranın çöküşünü önlemek için elinde bulunan seçeneklerin tükenmekte olduğunu yazdı.

Türkiye’nin bugünlerde İran’ın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasını sağlamaya yardım ederek ve Rusya’yla olan askeri entegrasyonu pekiştirerek NATO müttefikinden çok bir düşman gibi davrandığını kaydeden gazete, Amerika’nın çıkarlarına yönelik en büyük tehdidin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiyi yönetmedeki beceriksizliği olabileceği yorumunda bulunuldu. Başyazıya göre Türkiye’deki borçların büyük çoğunluğu döviz cinsinden olduğu için liranın değerinin düşmesi, bu borçların finanse edilmesini zorlaştırıyor. Yatırımcıların geri adım atması ve enflasyonun yükselmesiyle kısır döngü devam ediyor.

‘Enflasyon oranı yüzde 35’

Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 19 olarak açıklanmasına rağmen Amerikalı iktisatçı Steve Hanke, bu oranın yüzde 35’e yakın olduğunu, merkez bankasının yüzde 24’lük politika faiz oranınınsa dünyanın en yüksekleri arasında yer aldığını kaydediyor. Türkiye için bazı önerilerde bulunan gazete, ekonomiyi düzeltmenin şu yollarla mümkün olabileceğini yazıyor: Mali krizin Türkiye’nin sınırları dışına taşması, dolar borcuyla yüklü bir dünyada Amerika’nın çıkarlarına ters düşen bir durum olur. En iyi çözüm yolu, lirayı dolar ya da euroya sabitleyecek bir para kurulu oluşturmak. Parasal tabanın dondurulmasından sonra lira, kur sabitleninceye kadar bir süre oynaklık gösterir. Erdoğan gibi kendini güvensiz hisseden bir liderin para politikalarının denetimini Washington ya da Frankfurt’a teslim etmesi zor olabilir, ama bu liranın yaşadığı sıkıntılara son verebilir. Erdoğan, IMF’ye gitmek istemediğini söylüyor. Para kurulu oluşturmak IMF seçeneğinden sakınmanın bir yoludur. Para kurulu ayrıca Ankara’yı malî sorunları çözmeye zorlayabilir. Yargı ve iş piyasasında yapılacak reformlarla birleştirildiğinde, bu, Türkiye’yi zengin bir ülke olma yoluna yönlendirir.’’