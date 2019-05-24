"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Tehdit gibi tavsiye

24 Mayıs 2019, Cuma 23:06
Wall Street Journal, Türk ekonomisini ele aldığı bugünkü başyazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liranın çöküşünü önlemek için elinde bulunan seçeneklerin tükenmekte olduğunu yazdı.

Türkiye’nin bugünlerde İran’ın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasını sağlamaya yardım ederek ve Rusya’yla olan askeri entegrasyonu pekiştirerek NATO müttefikinden çok bir düşman gibi davrandığını kaydeden gazete, Amerika’nın çıkarlarına yönelik en büyük tehdidin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiyi yönetmedeki beceriksizliği olabileceği yorumunda bulunuldu. Başyazıya göre Türkiye’deki borçların büyük çoğunluğu döviz cinsinden olduğu için liranın değerinin düşmesi, bu borçların finanse edilmesini zorlaştırıyor. Yatırımcıların geri adım atması ve enflasyonun yükselmesiyle kısır döngü devam ediyor. 

‘Enflasyon oranı yüzde 35’

Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 19 olarak açıklanmasına rağmen Amerikalı iktisatçı Steve Hanke, bu oranın yüzde 35’e yakın olduğunu, merkez bankasının yüzde 24’lük politika faiz oranınınsa dünyanın en yüksekleri arasında yer aldığını kaydediyor. Türkiye için bazı önerilerde bulunan gazete, ekonomiyi düzeltmenin şu yollarla mümkün olabileceğini yazıyor: Mali krizin Türkiye’nin sınırları dışına taşması, dolar borcuyla yüklü bir dünyada Amerika’nın çıkarlarına ters düşen bir durum olur. En iyi çözüm yolu, lirayı dolar ya da euroya sabitleyecek bir para kurulu oluşturmak. Parasal tabanın dondurulmasından sonra lira, kur sabitleninceye kadar bir süre oynaklık gösterir. Erdoğan gibi kendini güvensiz hisseden bir liderin para politikalarının denetimini Washington ya da Frankfurt’a teslim etmesi zor olabilir, ama bu liranın yaşadığı sıkıntılara son verebilir. Erdoğan, IMF’ye gitmek istemediğini söylüyor. Para kurulu oluşturmak IMF seçeneğinden sakınmanın bir yoludur. Para kurulu ayrıca Ankara’yı malî sorunları çözmeye zorlayabilir. Yargı ve iş piyasasında yapılacak reformlarla birleştirildiğinde, bu, Türkiye’yi zengin bir ülke olma yoluna yönlendirir.’’

Okunma Sayısı: 521
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YSK, demokrasi duvarını yıktı

    Bir tarih hazinesi: Büyük Ömer Camii

    Türkiye’de gençler mutsuz

    AB: Yargıdaki siyasî baskı kalkmalı

    Kimse bu şartlarda yatırım yapmaz

    İşsizlik maaşında talep patlaması

    Filistin’de insanlık dramı yaşanıyor

    Tehdit gibi tavsiye

    'Masada iki devletli model olacak'

    Rusya, Türkiye’nin domates sevkiyatını artırdı

    'Trump İran'ın sonunu asla göremeyecek'

    Hollanda'da Sosyalistler sürpriz yaptı

    Trump istihbarat örgütlerinin üzerine gidiyor

    ABD Orta Doğu'ya bin 500 ilave asker gönderecek

    Lyon'da patlama: En az 6 yaralı

    Afganistan'da cuma namazında camiye saldırı

    Rusya'ya giden 20 ton çilek ve kayısı geri döndü

    Trump: Huawei tehlikeli

    Sudan'da sular durulmuyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AB: Yargıdaki siyasî baskı kalkmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslamîlik endeksi ve acı gerçekler
    Genel

    Kimse bu şartlarda yatırım yapmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Beni Ukrayna idarecilerine emanet ediniz!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hukuk, vicdan, demokrasi (2)
    Genel

    YSK, demokrasi duvarını yıktı
    Süleyman KÖSMENE

    İtikâflı günler başlıyor
    Risale-i Nur'dan

    Şükrün ve şükürsüzlüğün göstergeleri
    Ali FERŞADOĞLU

    “Selâm!” denir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.