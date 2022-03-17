Tek kişinin açlık sınırı 4 bin 682 lira

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2022 Şubat ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Şubat 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 878 lira 17 kuruş olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 12 bin 671 lira 58 kuruş olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranı ile 773 lira 58 kuruş arttığını gösterdi. Independent Türkçe’nin haberine göre, çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 5,62 oranında artarak 248 lira 97 kuruş yükseldi ve 4 bin 682 lira 37 kuruş olarak hesaplandı.

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