Tek seferlik değil süreklilik içermeli

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın çalışmayan emeklilere 5000 tl verilmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Yalçın, “Başta kamu görevlisi emeklileri olmak üzere emeklilere yapılacağı duyurulan ödeme; tek seferlik değil süreklilik içermelidir. Memur-Sen olarak; 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında kamu görevlisi emeklilerinin sorunlarının çözümüne yönelik kalıcı ve görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki ilişkiyi onaracak şekilde teklif sunmuştuk. O gün ifade ettiğimiz gibi bugün bir kez daha ifade ediyoruz ki; Kamu görevlilerine Temmuz ayında yapılan 8.077₺ ödeme, kamu görevlisi emeklilerine de yansıtıldığında sorun çözülecek, çalışan-emekli arasındaki maaş farklılığı azaltılacaktır” dedi.

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