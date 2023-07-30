Tekstilde alarm zilleri çalıyor

Tekstil ve giyim sektöründe bir süredir alarm zilleri çalıyor. Sektörde istihdam kaybı yaşanıyor. Tekstil işverenleri müşterilerinin siparişlerini başka ülkelere kaydırdıklarından yakınıyor.

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe örgütlü Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, tekstil sektörünün sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, ihracatta yüzde 24’lük kayıp olduğunu kaydetti. Ay sektörün 1.5 milyona yakın doğrudan istihdam yarattığını, dolaylı istihdamla bu sayının 4 milyona ulaştığını belirtti. Sektörün fason üretim yapmanın sonuçlarını yaşamaya başladığını ifade eden Rafi Ay, son bir yılda tekstil ve konfeksiyon sektöründeki çok sayıda ünlü markanın Mısır, Cezayir, Tunus ve Bangladeş gibi ülkelere göçtüğünü, istihdamda 134 bin kişilik azalma olduğunu söyledi. Ay, “Emekçiler olarak biz bunun mağduru olmak istemiyoruz. Sektör kurtarılamazsa 20 milyar dolar ihracatı, 1,5 milyon işçiyi kaybederiz. Çözüm için markalaşmaya ağırlık verilmesi, mevcut markaların satın alınması ve istihdama vergisel desteklerin sağlanması gerekir” diye konuştu.

Haber Merkezi