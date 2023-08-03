"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Tekstilde kan kaybı hızlandı

03 Ağustos 2023, Perşembe 00:03
Artan enflasyon ve ekonomik kriz tekstil sektörünü de vurdu. Hazır giyim sektörü ile birlikte imalat sanayi istihdamının yüzde 25,4’ünü oluşturan tekstilde kan kaybı hızlandı.

Son bir yılda tekstil sektöründe 487 şirket faaliyetine son verirken istihdamdaki kayıp da 116 bini geçti. Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre, depremle sarsılan, düşen talep ve artan maliyetlerle zor günler geçiren tekstil sektöründe bir yandan da ithalatın artması, şirket kapanmaları ve istihdam kaybını artırdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mayıs verilerine göre, son 1 yılda sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 586 adet azalarak 19 bine inerken istihdam kaybı ise 116 bini aşarak 388 bin sınırına dayandı. Söz konusu rakam hazır giyim sektörü ile birlikte değerlendirildiğinde 150 bini aştı. Üstelik önümüzdeki döneme dair göstergeler de pek parlak değil. İstanbul Sanayi Odası temmuz PMI verilerine göre, tekstil sektörü 49,9’luk PMI ile takip edilen 10 sektör içerisinde, yeni siparişlerdeki en sert yavaşlamanın görüldüğü sektör olarak ön plana çıktı. Yeni siparişler üst üste ikinci ay da ivme kaybederken temmuzdaki yavaşlama geçen yılın ekim ayından beri en yüksek oranda gerçekleşti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tekstilde kan kaybı hızlandı

    Kiralar tercihleri olumsuz etkiliyor

    Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 23 kişi öldü

    İngiliz vekilden KKTC'nin tanınmasına destek

    Bayrampaşa'da bir iş merkezinde yangın çıktı

    Şile sahilindeki top mermileri patlatıldı

    İsveç ve Danimarka çözüm arayışında

    Darbecilere karşı yardım istedi

    Bursa - İnegöl'deki yangın kontrol altına alındı - "4 hafif yaralı arkadaşımız var"

    Suç oranlarında ürküten artış

    Her gün en az 9 silahlı saldırı

    Fenerbahçe 2 maçta 9 golle tur atladı

    Erzurum - Narman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Konya Selçuklu'da 5 büyüklüğünde deprem

    Motorine iki ayda yüzde 88 zam

    Tütün, 8,7 milyon insanın ölümüne sebep oluyor

    Emeklinin feryadına kulak verin

    Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 390

    Faciadan 1,5 yıl önce tespit edilmiş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’an yakmalara en güzel cevap
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Maksadını aşan yaklaşımlar
    Genel

    Kiralar tercihleri olumsuz etkiliyor
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay üyesiyle hayalî hasbihal
    Mikail YAPRAK

    “Uyku bes! Siz de uyanınız!”
    Süleyman KÖSMENE

    Nurun zekâ tarlaları tarih yazıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kardeşlik bağında feyizli bir gezinti - 4
    Faruk ÇAKIR

    İrlandalı şarkıcıdan ders
    Genel

    Tekstilde kan kaybı hızlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.