Tekstilde kriz derinleşiyor

Tekstil sektöründe artan ithalata karşın hazır giyimde düşen ihracat, şirket kapanmalarını ya da üretime ara vermeyi beraberinde getirdi.

Artan maliyetler, rakip ülkelere göre pahalılaşan üretim, öngörülemeyen döviz kuru, alım gücündeki erimeyle birlikte tekstil sektörünü çıkmaza sürükledi. Sektör yıllık bazda yüzde 20,6 daralırken istihdam kaybı 104 bine ulaştı. TEPAV Kalkınma Programı Direktörü Ekrem Cünedioğlu, sektördeki istihdam kayıplarının devam edebileceğini belirtti. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen ise “büyümeden pay almayan işçilerden daralma da fedakarlık bekleniyor” dedi. Cünedioğlu, Haziran 2023 verilerine göre de tekstil sektöründe Haziran 2022’ye kıyasla zorunlu sigortalı sayısının yüzde 18,7 (94.636 kişi), işyeri sayısının da 75 adet azaldığını aktardı. Artı Gerçek’in haberine göre Türkmen, “Yüksek enflasyon patronlardan çok işçilerin yaşamını etkiliyor. Enflasyon oranında ürettiği ürünlerin fiyatları da artıyor. Enflasyon tersine işçilerden yoksullardan, patronlara daha zenginlere servet aktarımı şeklinde ilerliyor” dedi. Haber Merkezi

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