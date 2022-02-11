Temel gıda ürünlerinden KDV kaldırılsın

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, temel gıda ürünlerinden Katma Değer Vergisinin (KDV) kaldırılması için Kanun Teklifi hazırladı.

Gürer, enflasyonda yaşanan artış ile birlikte temel gıda maddelerine gelen zamların, vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde düşürdüğüne dikkat çekti. Teklifinde bu süreçte temel gıda ürünlerinden alınan KDV’nin kaldırılması ile birlikte vatandaşların gıdaya ulaşımının bir nebze olsun kolaylaşması amaçlandığını söyleyen Gürer, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair hazırladığı Kanun Teklifinde, ülkemizde 2021 yılında gıda ürünlerinin benzeri görülmemiş şekilde zamlanmasının, açlık sınırı altında maaş alan halkın büyük bir kesimi için temel gıda ürünlerine dahi erişimi zorlaştırdığına vurgu yaptı. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 311

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.