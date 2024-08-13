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13 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Temel ihtiyaçlar bile zor karşılanıyor

13 Ağustos 2024, Salı 19:30
Akaryakıt, elektrik, doğal gaz başta olmak üzere hemen hemen her şeye zam gelirken; kavurucu sıcakların bunalttığı bugünlerde suya gelen zamlar vatandaşlar tepkisini çekiyor.

İstanbul’un bazı semtlerinde vatandaşlar çeşmelerden su doldurmayı yeğlerken, zamların bunalttığı tüketiciler bir şişe su alırken bile hesap kitap yapıyor. Beykoz’da çeşmeden damacanalarını dolduran vatandaşlardan Ahmet Aydoğan, “İnsanlar da çaresiz kaldı bu hususta. Her şeye zam var. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Şimdi bura halka açık. Herkes alıyor. Damacana aldığımız zaman aldığımız ücret yetişmiyor. Her şey pahalı” dedi.

İzzet Özhurma “Onlar fırsatçılık yapıyorlar. Suya o kadar zam olmaz. Bu Allah’ın verdiği su. Buna zam olur mu? Markette 5 litrelik suyu 15 liraya satıyorlar. Dışarıdan su almaya geliyorlar” ifadelerini kullandı. Burhan Kulat ise, “Normalde su insanın en doğal hakkı. Eskiden insanlar bu suya para vermezdi. Ama geldiğimiz ekonomik durum insanlara temel yaşam ürünlerini bile herhangi bir zorunlulukla, bir parayla, bir araçla alma mecburiyetine getiriyor” dedi.

İstanbul - Anka

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