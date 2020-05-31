Temel ihtiyaçlarda KDV %1’e indirilsin

CHP’li Mahmut Tanal, temel gıda ve temizlik maddeleri ile elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi için Meclis’e kanun teklifi sundu.

Türkiye’de milyonlarca vatandaş, geçim sıkıntısıyla savaşırken CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, temel ihtiyaçlarda yüksek tutulan KDV oranının düşürülmesini amaçlayan kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Tanal’ın hazırladığı Kanun teklifiyle temel gıda ve temizlik maddeleri ile elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi öngörülüyor. Ankara - Fathi Karagöz

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