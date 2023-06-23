Temel sorunlar çözülmeden faiz arttırımı çare değil

Merkez Bankası’nın kararı öncesi faiz artışının, ekonomide sorunları çözeceği gibi bir hava oluşturuldu. Ancak çözüm bu kadar basit değil, ekonomide çözüm bekleyen dört temel sorun var.

İki yıldır sürekli faiz artıran Arjantin’de faiz kontrol altına alınamıyor. Politika faizi yüzde 97’lere yükseltilmesine rağmen ülkede enflasyon yüzde 115 civarında. Ekonomistler, diğer yapısal sorunları bir türlü çözemediği için Arjantin’in enflasyonu kontrol altına alamadığına vurgu yapıyor. Benzer bir durum Türkiye’de de söz konusu. Üstelik konu sadece faiz üzerinden tartışılıyor. Ancak, Türkiye’de milyonlar ay sonunu kredi kartıyla getirebiliyor. Politika faizinin yükselmesi, kredi kartı faizinin de yükselmesi, yani dar gelirlinin borçlarının artması demek. Öte yandan Türkiye gibi ekonomisi zayıf ülkelerde faizin enflasyonun altında kalması da enflasyonun, pahalılığın artmasına neden oluyor. Artı Gerçek’in haberine göre, Merkez Bankası’nın eski başkan yardımcılarından Prof. Dr. Fatih Özatay, bu dört temel sorun şöyle özetliyor: 1) Yabancı sermayeye bağımlılık 2) Dış borçlar 3) Deprem harcamaları 4) Bütçe açığı. Haber Merkezi

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