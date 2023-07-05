Temmuz’da enflasyonda yükseliş tekrar başlıyor

Ekonomistler TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini yorumladı.

İris Cibre: Üfe kükredi (aylık 6.5%, Yıllık 40.42%) Baz etkisi geçen aya göre düşük görünmesini sağladı. Fakat, gelecek ay itibariyle yüksek enflasyonlu aylar bitiyor ve Tüfe ve Üfe süratini artırıyor olacak. Gelecek ay Tüfe de kükreyecek, el mecbur... Temmuz itibariyle enflasyonda yükseliş trendi tekrar başlıyor. Prof. Veysel Ulusoy: Bayram etkisinin dorukta olduğu 1. Oteller ve pansiyonlar 2. Havayolu ile yolcu taşımacılığı, kalemleri bile enflasyon oranının neden bu kadar düşük açıklandığının kanıtıdır. Aylık enflasyon oranlarının ortalaması ile hesaplanan yıllık TÜFE artışı %59.95 olmuş. Önemli bir fark.” Haber Merkezi

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