Temmuz enflasyonu ücret zammını götürdü

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan Hizmet-İş Sendikası’nın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının açılışında konuştu.

Belediyelerde çalışan işçilerin büyük bölümünün asgari ücret düzeyinde ücret aldığını belirten Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz kimsenin aldığı ücret fazla diyemeyiz. Bu enflasyonist sistem, doğal olarak ücretlilerin milli gelirden aldığı payı azaltır, sermayenin milli gelirden aldığı payı yükseltir. Enflasyon böyle bir şey. Yoksuldan zengine akış olur. Temmuz ayı enflasyonu, bizim aldığımız ücret zammını aldı götürdü. Çalışanları birbirine düşürecek sözler ayıp. Gel bakalım sanayide bir çalış, hadi bakalım. Girmeyin bu işlere. Bütün emekçilerin daha fazla ücret almasını destekliyoruz ama kendi üyelerimizin de insan onuruna yakışacak bir ücret almasını talep ediyoruz.” Haber Merkezi

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