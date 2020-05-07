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7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Tencerelerde ‘dayanışma’ kaynasın

07 Mayıs 2020, Perşembe
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vatandaşlara yeni normalleşme sürecinde sektörlere destek olması çağrısında bulunarak, “Restoran, lokanta ve kafelerimizin mutfaklarında, tencerelerinde ‘dayanışma’ kaynasın” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO), İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 18 Mart’tan bu yana geçici olarak faaliyetleri durdurulan Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektörü’nü yeni normalleşme sürecine hazırlıyor. Covid-19 salgını dolayısıyla ekonomide yaşanan zorluklar karşısında üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için yoğun çalışmalar yürüten ATO, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektörü için de harekete geçti. ATO’nun 60 No’lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın da katılımıyla sektörün kapalı kaldığı süreçte yaşadığı sorunlar ile açılış sonrasına dair tedbirlerinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, restoran, lokanta, kafe işletmelerinin pandemi sürecini, işletme ve istihdam sürdürülebilirliğini sağlama konusunda endişe içinde geçirdiğini belirterek, ekonomik tablonun en kısa sürede toparlanabilmesi için bütün vatandaşlara yeni normalleşme sürecinde sektörlere destek olması çağrısında bulundu. Baran, “Restoran, lokanta ve kafelerimizin mutfaklarında, tencerelerinde ‘dayanışma’ kaynasın” dedi. 

Yeni normalleşme sürecinde destek tavsiyeleri

ATO, Restoran, Lokanta ve Kafe İşletmeleri Meslek Komitesi üyeleri, kapalı oldukları süreçte gelen faturalar dolayısıyla elektrik ve doğalgazı kesilen işletmelerin bulunduğunu belirterek, bu özel dönemde işletmeleri zor durumda bırakan şirketlere serzenişte bulundular. Konuşmaların ardından, Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri, geçici olarak faaliyetlerin durdurulduğu dönemde yaşadıkları sorunları, çözüm tavsiyeleri ve yeni normalleşme sürecine ilişkin hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Komite üyelerinin, dile getirdiği konular şöyle: Geçici olarak kapatılmış oldukları halde, bu süreçte fatura ödeyemedikleri gerekçesiyle kapatılan doğalgaz ve elektriklerin yeniden açılması, faturaların taksitlendirilerek ertelenmesi. Yeni normalleşme sürecinde, işletme mekânlarının sosyal mesafeye uygun şekilde dizayn edilmesiyle yüzde 40-50 seviyesinde gerileyecek iş hacmi ve ortaya çıkacak küçülme dikkate alınarak; İstihdamın korunması için, Kısa Çalışma Ödeneği’nin bir yıl daha uzatılması ve istihdama dair diğer desteklerin devreye alınması. İş hacmi gerilerken elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerin aynı şekilde sürdürülemeyeceği gerçeğinden hareketle, sübvanse yollarının devreye alınması. Online yemek siparişi yapan şirketlerin komisyon oranlarının düşürülmesinin sağlanması.

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