Tereyağ ihracatına kısıtlama

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ihracatına kısıtlama kararı aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen yazı ile Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) dışında tereyağı ihracatına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Kararın ülkesel tereyağı arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için alındığı belirtildi.

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