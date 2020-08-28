TESK’ten afetzedeler için yardım kampanyası

Giresun’da meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için esnaf teşkilatı olarak yardım kampanyası başlattıklarını duyuran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Giresun Dereli’de meydana gelen ve milletimizi derinden üzen sel felaketinin yaralarını sarmak, selden zarar gören esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve bir nebze de olsa destek olmak amacıyla Konfederasyonumuzca bir yardım kampanyası başlatıyoruz” dedi.

Ülke genelinde tüm Oda, Birlik ve Federasyonlara Giresun için yardım çağrısında bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Giresun Dereli’de 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinde 8 vatandaşımız hayatını kaybederken 7 kişinin arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Acımız çok büyük. Felaketin oluşturduğu kayıplar ve meydana gelen hasar çok ciddi boyutlara ulaştı. Giresun’daki vatandaşlarımızın evleri ve bölge esnafımızın iş yerleri sular altında kaldı. Bugün o bölgenin başına gelen yarın hepimizin başına gelebilir. Böyle zor zamanlarda kenetlenerek bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi için birbirimize destek olmalıyız. Bu kapsamda, 81 ildeki tüm Oda, Birlik ve Federasyonlarımızca Giresun’daki sel felaketinden dolayı muhtaç durumdaki vatandaşlarımız ile esnaf ve sanatkârlarımıza imkanlar nispetinde yardım yapılarak katkı sağlanması için çağrıda bulunuyorum. Giresun yardım kampanyamıza destek olmak isteyen vatandaşlarımız, Giresun Esnaf ve Odalar Birliği’nin Türkiye Halk Bankası Giresun Merkez Şubesi Hesap No: 16000011 aracılığıyla yardımda bulunabilir” şeklinde konuştu. Ankara - Recep Gören

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