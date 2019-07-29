TESK’ten “vergi indirimi” çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, haziran ayı itibarıyla sona eren vergi indirimİyle ilgili açıklama geldi.

İndirimde süre uzatımı olmamasının satışları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Palandöken, bu yılın ilk yarısında otomotiv ile beyaz eşya sektöründe üretim ve satışların azaldığına işaret etti.

Palandöken, “Hem ÖTV hem de KDV oranlarındaki indirime rağmen satışların artmaması, hatta tersine azalması gösteriyor ki otomotiv sektörü bu vergi oranlarını kaldırmıyor. Sektörün yeniden canlanabilmesi için otomotivde kalıcı bir vergi indirimi yapılmalıdır. Satışlar azaldığı zaman malın fiyatına dahil olan ÖTV ve KDV’nin yanında, işletmelerin zarar etmesinden dolayı gelir ve kurumlar vergileri de azalıyor. Sonuçta satılmayan maldan vergi alınamıyor. Bazen vergi gelirlerini artırmak için vergi oranlarını azaltmak gerekir. Başta otomotiv olmak üzere beyaz eşya ve mobilyada vergi oranı indirilirse hem vergi gelirleri artar hem de ekonomide canlanmaya katkı sağlanır.” diye konuştu.