THY 20-26 Haziran tarihli biletleri masrafsız değiştirecek

THY, 6 Mayıs'tan önce alınan 20-26 Haziran tarihli İstanbul biletlerinin ücretsiz şekilde değiştirilebileceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 20-26 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerin 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebileceğini söyledi. Üstün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

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