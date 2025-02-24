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25 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 56

THY’den ailelere indirimli uçuş

24 Şubat 2025, Pazartesi 17:00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere indirimli seyahat imkanı sağlayacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, “2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak. Türk Hava Yollarının internet sitesinde ‘Aile İndirimi’ olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak.” ifadesini kullandı.

AA

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