THY’den uçuş kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa’ya gidiş-dönüş her şey dahil 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkânı sunuyor.

THY’den yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler 5-15 Ekim tarihlerinde satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-15 Mart 2023 tarihlerinde uçuş ayrıcalığı elde edecek. Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere “www.turkishairlines.com” web adresinden, “444 0 849” numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor. AA

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