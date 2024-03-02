THY Melbourne seferlerine başladı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’ndan Singapur aktarmalı olarak Avustralya’nın Melbourne şehrine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

THY tarafından 6. kıtaya ilk uçuş, TK 168 sefer sayılı, 349 yolcu taşıyan Boeing 777 tipi uçakla yapıldı. Uçağın kapısında yolculara lokum ikram edildi. Uçuş öncesi gazetecilere açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 6. kıtaya ilk seferi başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bolat, Avustralya’nın 26 milyon nüfusu bulunduğunu ve ülkede yıllık kişi başı milli gelirin 70 bin dolar olduğunu söyledi.

“Bu yıl bitmeden Sidney’e uçabiliriz”

Bu uçuşu çok önemsediklerine dikkati çeken Bolat, “Çok yakında belki de Sidney’i de açabiliriz. O konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Bu gezimizde Sidney’e de uğrayacağız. Uçak müsaitliğine göre belki de bu yıl bitmeden Sidney’e uçabiliriz.” ifadelerini kullandı.