THY'nin 26 Mart'taki tüm Münih seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Münih şehrinde yapılacak grev nedeniyle bu kente 26 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığı tüm seferlerinin karşılıklı iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1629 İstanbul-Münih, TK 1630 Münih-İstanbul, TK 1633 İstanbul-Münih, TK 1634 Münih-İstanbul, TK 1635 İstanbul-Münih, TK 1636 Münih-İstanbul, TK 1637 İstanbul-Münih, TK 1638 Münih-İstanbul seferleri iptal edildi. Aynı gün planlanan TK 7738 Kurtköy-Münih ve TK 7739 Münih-Kurtköy uçuşları da yapılmayacak. AA

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