Ticari filolar, E-Transit ile büyüyor

Türkiye’de Ford Otosan’ın Gölcük Fabrikası’ndan yollara çıkan tamamen elektrikli Ford E-Transit, ticari filoların genişlemesinde rol alıyor.

Ford E-Transit’in çevre dostu olmasının yanı sıra genlerinde taşıdığı ticari yapısı onu bir adım öne taşıyor. Özellikle, hızla gelişen e-ticaret gibi sektörler E-Transit’in önünü açıyor. Tam elektrikli model, enerji dağıtımından kargo dağıtımına, eğitim hizmetlerinden tüketim ürünlerine kadar birçok sektörde 13 firmanın filosundaki yerini aldı. AC ve DC hızlı şarj özelliği bulunan E-Transit; AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken, 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

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