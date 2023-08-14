Ticari kredi faizi ikiye katlandı

Kredi faizlerinde yukarı yönlü seyir Merkez Bankası’nın adımlarıyla birlikte devam ediyor. Ticari kredi faizi, 2 Haziran haftasına göre iki kattan fazla arttı.

Merkez Bankası ortalama verilerine göre 2 Haziran haftasında kurumsal kredi kartı ve kredili mevduat hesabı hariç ticari kredi faizi yüzde 14,23 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre, ancak MB’nin politika faiz artırımı, sadeleşme ve miktarsal sıkılaştırma adımları kredi faizlerini yukarıya çıkarırken mevduat faizlerinde düşüş yaşanıyor. Özellikle ticari kredi faizlerindeki sınırda ilk aşamanın kaldırılmasıyla birlikte ticari kredi faizlerinde sınır yüzde 37,8’e yükseldi. Bankacılık sektörü de ticari kredi faizlerini yükseltmeye devam ediyor. Ayrıca, kamu bankaları taksitli ticari kredi faizini TLREF (TL gecelik referans faizi) artı 10 puana yükseltirken bu özel bankalarda yüzde 32-38 arasında değişiyor. TLREF faiziyse cuma kapanış itibariyle yüzde 18,2235 ile son bir yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Kamu bankalarının ticari kredi faizi de yüzde 28’i geçmiş durumda. Ancak yükselen faizler bankacılık sektörünün kredi arzı iştahının çok da artması sonucunu da doğurmadı. Haber Merkezi

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