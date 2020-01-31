TİGEM’de dikkat çeken hayvan ölümleri

İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ndeki (TİGEM) hayvan ölümleri ve mecburi hayvan kesimleriin 2018 yılında ciddî boyutlara ulaştığını açıkladı.

Sayıştay’ın ölüm ve kesim oranını yüksek bulurken “dikkat çekici” değerlendirmesi yaptığını söyleyen Sertel, “TİGEM işletmelerinde 2018 yılında hayvan ölümlerinden dolayı 8 milyon 660 bin 788 TL, mecburi kesimlerden de 39 milyon 73 bin 880 TL olmak üzere toplamda 47 milyon 734 bin lira zarar edildi. Kurumun 59 milyon 256 bin 259 TL tutarındaki diğer faaliyetlerle ilgili gider ve zararlarının yüzde 80’i hayvan ölümleri ve mecburi kesim nedeniyle oluştu” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz