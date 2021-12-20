TL’nin değeri düşünce akın etmeye başladılar

Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında değer kaybetmesiyle Türkiye’nin dört bir yanına yabancı akını başladı.

Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının alış veriş ve konut almak için geldiği Edirne’de bazı işyerleri, yol kenarına Yunanca ve Bulgarca tabelalar yerleştirmeye başladı. Yemek fişleri ise Leva, euro ve dolar üzerinden kesiliyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) peş peşe aldığı faiz indirme kararından sonra Türk Lirası, dolar başta olmak üzere diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bunu fırsat bilen yabancılar ise alış veriş için Türkiye’ye akın etmeye başladı. Edirne’de Bulgar ve Yunanlıların alış veriş görüntüleri tartışmaya sebep olurken, şimdi de şehirde işyerleri tabelâları Bulgar ve Yunancaya çevirdi. Yemek fişlerinin ise Leva, euro ve dolar üzerinden kesildiği belirtildi.

TL’nin değeri düşünce akın etmeye başladı

Türk lirasındaki rekor değer kaybı, komşu ülkelere yaradı. Bulgar Levası ve euronun Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla Trakya bölgesine Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, Doğuda Iğdır’a Azerbaycanlılar, Kuzeyde ise Artvin’e Gürcüler alış veriş için akın etmeye başlamıştı. Görüntüler sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Haber Merkezi