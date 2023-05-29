TL üzerindeki baskı ağır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferinin ardından Türk Lirası dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine yaklaştı. Kur cuma günü 19.96 TL seviyelerinden kapanmıştı, pazartesi sabahı 20.06 seviyelerini gördü.

Reuters ajansının haberinde TL’nin pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının ortaya çıkmasından bu yana değer kaybettiği belirtildi. Haberde, şu ifadeler kullanıldı: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini zaferle bitirip giderek artan otoriter yönetimini üçüncü on yıla uzatırken, Türkiye lirası dolar karşısında rekor seviyelere yaklaştı.” Haberde, Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay’in yöneticisi Timothy Ash’in görüşlerine yer verildi. “Mevcut düzen sürdürülebilir değil” diyen Ash, “Sınırlı döviz rezervleri ve büyük ölçüde negatif reel faiz oranları ile Türk Lirası üzerindeki baskı ağır” açıklamasında bulundu. Gelişmekte olan ekonomilere ilişkin veri analizi yapan Dubai’daki Tellimer firmasından Hasnain Malik ise “Erdoğan’ın kazanması hiçbir yabancı yatırımcı için rahatlık sunmuyor” dedi. Haber Merkezi

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