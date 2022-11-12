"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Togg resmi hesabından ''ön sipariş'' açıklaması

12 Kasım 2022, Cumartesi 15:53
Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihaza olan ilginin gururla takip edildiği belirtildi.

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihaza olan ilginin gururla takip edildiği belirtildi.

Tweette, daha önce de açıkladıkları gibi ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

Söz konusu tweetin sonuna, "Bizi izlemeye devam edin" notu düşüldü.

AA

Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    4500 kişi 2 yıldır elektriksiz yaşıyor... Madrid’e sadece 15 kilometre uzaklıkta...

    Diyarbakır OSB'de patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    İsveç'e "sistematik ırkçılıkla mücadele" çağrısı

    ABD'deki Müslümanların çoğu Demokratlara oy verdi

    "Hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmalı"

    BM: Uluslararası toplum olarak Myanmar'da "başarısız" olduk

    AFAD: 10 ayda 17 bin deprem gözlemlendi

    Gaz yakacak, elektrik çarpacak

    2023’te anapara kadar faiz ödeyeceğiz

    Avrupa Konseyi’ne çağrı: Son darbeyi vurma

    Türkiye uyuşturucu pazarı oldu

    Z kuşağına ulaşan kazanır

    Hukukun siyasallaşmasına izin vermemeliyiz

    Demokrasi ekmeğimiz, aşımız

    Ankaragücü - Trabzonspor karşılaşması berabere tamamlandı

    "Bugün tarihi bir gün, Herson'a geri dönüyoruz"

    İş dünyası: Enflasyon sermayemizi eritiyor

    2 yılda 670 ekmek eksildi

    Sibirya soğukları geliyor

    Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Asker-MİT güdümünde savrulan dış politika
    Genel

    Gaz yakacak, elektrik çarpacak
    Ahmet BATTAL

    Bu sonuç kimin eseri?
    Risale-i Nur'dan

    “Mustafa Kemal’in teklifini neden kabul etmedin?”
    Genel

    Avrupa Konseyi’ne çağrı: Son darbeyi vurma
    Ali FERŞADOĞLU

    Kemalist rejimi ne kadar tanıyoruz?
    Mehmet Pekel

    Petrolden biftek yapıldı mı?
    Orhan Ali YILMAZ

    Kur’ân, acaba bize şu “Millî”liği mi emrediyor?..
    Genel

    Türkiye uyuşturucu pazarı oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.