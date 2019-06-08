Tohumcular ne diyor?

Türkiye’de tohum üretimi, son 10 yılda yüzde 266 arttı ve 2018’de 1 milyon 59 bin 300 tona yükseldi.

Sektör 2018 yılında ilk kez dış ticaret fazlası verirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı, bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla yüzde 108’e yükseldi. TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, sektörlerinin ülke ekonomisi için 10 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturduğuna dikkat çekti. 2006 yılında kurulan ve bugün 50 bin üyesi ile tarımın temeli olan tohumluk sektörünün kamu kurumu niteliğindeki tek çatı örgütü olan Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) verilerine göre, sektör ülke ekonomisi için yıllık ortalama 4 milyar dolar katma değer üretiyor.

İHTİYACIMIZIN % 40’INI KARŞILIYOR

Dünya tohum üretimi değerinin 50 milyar dolar olarak tahmin edildiğini ifade eden TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, “Türkiye 750 milyon dolar ile dünya pazarında 11’nci sırada yer alıyor. Hedefimiz 2023 yılında 1,5 milyon sertifikalı tohum ve 250 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaşmak. 2018 yılında ülkemizde 1 milyon 60 bin tona yakın sertifikalı tohum üretildi. Kullanılan tohum miktarı ise 2 milyon 800 bin ton oldu. Tohum üretimimiz, ihtiyacımızın yüzde 40’ını karşılıyor. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sertifikalı tohum kullanım oranını yüzde 70’lerin üzerine çıkardığımızda asıl başarıyı yakalayacağız.’’dedi.

Reyhan Keser - İstanbul