Tohumculukta AR-GE’ye ayrılan kaynak artmalı

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, tohumculuk sektörünün ihtiyaçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Güler şunları söyledi: “Tohumculuk Kanunu’nun yürürlüğe girdiği günden bugüne geçen 17 yıllık süre içinde, değişmesi gereken konularla ilgili önemli bir veri birikimi oluşmuştur. Ayrıca değişen uluslararası mevzuata da uyum sağlamak zorunludur. Kanundaki ve ikincil mevzuatlardaki güncellenmelerin bir an önce yapılması sektörün en önemli talebidir. Tohumculuk sektörünün en önemli ihtiyacı, bitki ıslahı ve çeşit geliştirmedir. Ancak bu faaliyet önemli olduğu kadar da zor, büyük yatırım gerektiren ve uzun zaman alan bir faaliyettir. Bu nedenle öncelikle çeşit geliştirme çalışmaları olmak üzere AR-GE faaliyetlerine ayrılan kaynaklar arttırılmalıdır.”

Sektörün desteğe ihtiyacı var

“Türkiye Tohumcular Birliğine verilmeli, talep gören çeşitlerin tescil edilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Tohumculuk Kanunu altında yer alan tüm faaliyet konularında %1 olan KDV, süs bitkileri sektöründe %20’dir. Süs bitkileri üretiminin artması ve sektörün net ihracatçı konumunu sürdürebilmesi için KDV oranı düşürülmelidir. %90’nı 5 yıldan az süreyle kiralık olan alanlarda üretim yapan süs bitkileri sektörüne uzun dönem kiralayabileceği araziler ve ihtisas bölgelerinde üretim yapma imkanı sağlanmalıdır. Üreticilerimize fide alım desteği verilmelidir. Enerji maliyetlerinin azalması için sektörün desteğe ihtiyacı vardır.”

İstanbul - Aslan Özdemir