TOKİ İstanbul kuraları 30 Kasım’da

Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı Kilis ve Muş’la birlikte başladı.

28 Kasım’a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır’da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek. Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım’da başlıyor. İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen 508 adet konutun kura çekim tarihi belli oldu. Haber Merkezi

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