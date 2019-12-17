TOKİ’ye başvurular başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi”nde talep toplanmaya başlandı. Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimarî anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabiliyor. Başvuru süresi 15 Ocak 2020’de sona erecek projede yer almak isteyenlerin, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.

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