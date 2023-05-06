Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün görüşmeleri kapsamında Türk-İş ve Hak-İş heyetleriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türk-İş Genel Başkanı Atalay gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arslan, “Tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek” dedi. Artı Gerçek’in haberine göre Atalay, şunları söyledi: “Verirlerse uygun bir rakam ne ala, vermezlerse biz bu meseleyi seçimden önce bitireceğiz diye bir ayet yok. Onun için bir an evvel ailelerin talebini yerine getirsinler. Talepleri karşılasınlar.” Haber Merkezi

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