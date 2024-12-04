Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Geldiğimiz noktada şunu çok net söylüyoruz, toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır. Türkiye’nin nasıl yeni anayasaya ihtiyacı varsa, nasıl yeni anayasa konusunda Türkiye tartışma yapıyorsa, 4688 Sayılı Memur Toplu Sözleşme Yasası’nın da yenisine ihtiyaç vardır.” dedi.

Yalçın, Çorum Uygulama Oteli’nde düzenlenen İl Divan Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin önünde yeni fırsatların olduğunu belirterek, iş ve çalışma hayatına ilişkin reformlar yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye’de toplu sözleşme sisteminin 2001 yılında toplu görüşmeyle “kadük” bir şekilde başladığını belirten Yalçın, “Biz onu 2010 yılında referandumla tahliye ederek, toplu sözleşmeye dönüşmesini sağladık. O süreçte bazıları terse tıraş yapıyor ve karşı tarafta yer alıyordu. Biz buna rağmen referandumla toplu sözleşme hakkını aldık. O süreçte dedik ki ‘bu yasayla 5-6 defa toplu sözleşme yapılır ama ondan sonra tıkanır. Gelin buna göre yasayı yapılandıralım.’ dedik.” diye konuştu. AA

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