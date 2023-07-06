Torbada 2.1 trilyonluk hata

Merakla beklenen ve birçok düzenlemeyi de içeren torba yasa, Meclis’e sunuldu. Ayrıntıları incelenen yasanın bir hatası tartışmaya neden oldu.

TBMM’ye sunulan torba yasa ile 659 milyar TL olan 2023 yılı bütçe açğının 2.1 trilyonu aşacağı anlamı çıktı. Ayrıca bürokratların maddeyi yanlış yanlış yazdığı ve bununla birlikte açığın 200 milyar TL daha artacağı öngörüsü Ankara’yı karıştırdı. 10Haber’de yer alan Erdal Sağlam yazısında; yapılan tüm vergi artışlarına, Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) yükünün Merkez Bankası’na yüklenmesine rağmen bu bütçe açığı rakamının şaşkınlığa neden olduğunu belirterek, “Bunun üzerine araştırdığımızda, torba yasayı yazanların aslında bakan ve cumhurbaşkanı tarafından artırılan ek borçlanma tutarının üç katını kastettikleri, yani 659 milyar TL’lik açığın 860 milyar TL’ye çıkmasının kastedildiğini söylediler. Halbuki yasada yazılı olan madde borçlanma tutarının üç katına çıkarılacağı anlamına geliyordu. Özet olarak bürokratların yasa maddesini hatalı yazdığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla torba yasa bu hafta sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu’na geldiğinde, büyük ihtimalle verilecek önergelerle bu maddeye açıklık kazandırılacak ibareler eklenecek” dedi. Haber Merkezi

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