Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı önceki aya göre yüzde 12,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azaldı.

TÜİK şubat ayı motorlu kara taşıtları verilerinı yayınladı. Buna göre, şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil oluşturdu. AA

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