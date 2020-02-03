"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı belli oldu

03 Şubat 2020, Pazartesi 14:24
Türkiye'de 2010-2019 döneminde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 53 artışla 23 milyonu geçerken bu dönemde dizel otomobillerin sayısı 3,5 katına çıkarak 4 milyon 769 bin 714'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2010-2019 döneminde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 53 artışla 15 milyon 95 bin 603'ten 23 milyon 156 bin 975'e yükseldi. Bu dönemde trafiğe 8 milyon 61 bin 372 araç eklenmiş oldu. 

En yüksek artış oranı yüzde 65 ile otomobilde görüldü. 2010 yılında 7 milyon 544 bin 871 olan otomobil sayısı, geçen yıl 12 milyon 503 bin 49'a ulaştı. Kamyonetlerin sayısı yüzde 58,3 artışla 2 milyon 399 bin 38'den 3 milyon 796 bin 919'a, motosikletlerin sayısı da yüzde 39,4 yükselişle 2 milyon 389 bin 488'den, 3 milyon 331 bin 326'ya yükseldi.

Bu dönemde traktörlerde artış oranı yüzde 35,9, minibüste yüzde 27,5, kamyonlarda yüzde 16,3, otobüste yüzde 2,3 oldu.

Dizel ve LPG'li araçta artış

Dizel otomobillerin trafikteki oranında son 10 yılda önemli artış görüldü. Söz konusu oran 2010 yılında yüzde 18,3 iken geçen yıl yüzde 38,1'e ulaştı. Dizel otomobil sayısı 2010 yılında 1 milyon 381 bin 631 olarak kayıtlara geçmişti. 10 yılda bu rakam 3,5 katına çıkarak, geçen yıl sonu itibarıyla 4 milyon 769 bin 714 olarak kaydedildi.

Trafikteki LPG'li otomobillerin sayısı da son 10 yılda arttı. Bu dönemde LPG'li araç sayısı 2 milyon 900 bin 34'ten 4 milyon 661 bin 707'ye çıktı.

Bu dönemde benzinli araçların oranında ise azalma görüldü. 2010'da otomobillerin yüzde 42,3'ü benzinli iken bu oran 2019'da yüzde 24,2'ye kadar geriledi.

Elektrikli ve hibrit araçların sayısında ise söz konusu dönemde düzenli artış oldu. Bu türde yakıta sahip araçların sayısı 2011'de 47 iken, geçen yıl sonu itibarıyla 15 bin 53'e ulaştı.

AA

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya alarmda: Yeni tip koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor

    İİT: Trump'ın sözde barış planını tamamen reddediyoruz

    Bahçeli: İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli

    Bakan Akar Suriye sınırında

    151 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Meteoroloji: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

    Noterlerde güvenli ödeme dönemi başladı

    Çin’de ölü sayısı 361’e yükseldi

    "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda''

    İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı

    Enflasyon rakamları belli oldu

    Tutuklu sayısında dünyada üçüncüyüz

    Kızılay soruları cevapsız

    ‘Güven veren adalet’ lafta kaldı

    İsrail, planı uygulamaya kalkmasın

    İşçilerin hakları bir an önce verilsin

    Dünya genelinde Çin'den tahliyeler devam ediyor

    "Arap Ligi'nin açıklamasındaki bütünlüğü İİT'de de görmek istiyoruz"

    Çin'den gelenlerin bulunduğu hastaneden görüntüler paylaşıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tutuklu sayısında dünyada üçüncüyüz
    Genel

    ‘Güven veren adalet’ lafta kaldı
    Risale-i Nur'dan

    Dua; rahmet hazinesinin anahtarıdır
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Şu tabloya bakın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hac ve umre meselesi
    Mehmet KARA

    Acılar üzerinden siyaset yapılmaz
    Genel

    Kızılay soruları cevapsız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Takrir-i Sükûn paravanı
    Süleyman KÖSMENE

    Depremle yaşamanın getirdikleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.