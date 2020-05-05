"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Trafik cezaları caydırıcı olmalı

05 Mayıs 2020, Salı 22:56
Trafik Mağdurları Derneği Genel Başkanı Yeşim Ayöz, “Dünya genelinde bir yıl içerisinde meydana gelen kazalarda 1 milyondan fazla kişi öldü. Cezalar caydırıcı olmalı” dedi.

Trafik Haftası özel yayınında Radyo Trafik’e konuk olan Trafik Mağdurları Derneği Genel Başkanı Yeşim Ayöz,  önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle aracı çalıştıran herkesin, hangi davranışların ne gibi sonuçlar yapabileceğini çok iyi bilindiğine vurgu yapan Ayöz, “Elimize kaynar su dökülmesi bir kazadır, ancak kırmızı ışıkta geçersem ne olacağını, bunun risklerini biliyorum, birine çarpıp kaçarsam sonuçlarını biliyorum. Buna bir kaza deyip hafifletmenin bir manası yok, bunların hepsi öngörülebilir şeylerdir” dedi. Ayöz, dünya genelinde bir yıl içerisinde meydana gelen kazalarda 1 milyon 300 binden fazla kişinin vefat ettiğini söyledi. 

Kazaya sebep olan trafikten men edilmeli

Ayöz, “Her trafik kazasında vefat eden kişinin yanında bir kişi de kalıcı sakatlık yaşıyor. Dünyada trafik kazalarında yaralanan insan sayısı 1 yılda 50 milyon kişi, bu çok büyük bir rakam” dedi.  Ayöz, Trafik Mağdurları Derneği olarak mağdurların haklarının korunması için taleplerini de şu şeklinde sıraladı: “Birine çarpıp kaçmak ikinci derece cinayet olarak sayılmalı. Cezalar caydırıcı olmalı. Her dava ayrı ayrı incelenmeli. Trafikte insanların ölmesine sebep olan bir kazaya sebep olan sürücülerin trafikten men edilmeli.” Yeşim Ayöz, Türkiye’de âdlî cezaların yetersiz olduğunu, kişinin “zaten bir şey olmaz” diye düşündüğünü ve cezaların arttırılması gerektiğini belirtti. 

İstanbul – Yeni Asya 

Okunma Sayısı: 146
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'de mukaddesata tehdit

    Trafik cezaları caydırıcı olmalı

    'Dış kaynak bulamazsak işimiz zor'

    Helalleşmeyi unuttuk

    Karantina umut ve huzur getirecek

    Siyaset yenilenmeli

    AYM, infaz paketini inceleyecek

    Çocuk mahpuslar tahliye edilmeli

    Gerd Müller: Yunanistan’daki sığınmacı kamplarındaki durum utanç verici

    'Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak'

    Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var

    Bilim insanlarından önemli uyarı!

    ABD'de ölü sayısı 69 bin 974’e yükseldi

    Nisan ayında 220 işçi öldü

    235 bin İdlibli evine döndü

    Milyonlarca çocuk yerinden edildi

    'TR-C 19' ilacı hakkında açıklama

    İspanya Sağlık Bakanlığı: İkinci dalga riski hala var

    "PKK'lı sayısı 500'ün altına düştü"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu fitneyi artık söndürelim
    Genel

    Adalete çağrı
    Genel

    Böyle birşey imkânsız, patlama kaçınılmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılıkla nereye?
    Ahmet BATTAL

    Büyüklerin avı büyük olur
    Ali FERŞADOĞLU

    73 fırkadan ehl-i necat hangisidir?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanın kıymettar vaktini zayi etmemeli
    Muhammet ÖRTLEK

    Korona sonrası muhtemel senaryolar
    Faruk ÇAKIR

    Küresel yanıltma
    Süleyman KÖSMENE

    Zekâtlarımız hizmetlerimize

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.