Trafik cezaları caydırıcı olmalı

Trafik Mağdurları Derneği Genel Başkanı Yeşim Ayöz, “Dünya genelinde bir yıl içerisinde meydana gelen kazalarda 1 milyondan fazla kişi öldü. Cezalar caydırıcı olmalı” dedi.

Trafik Haftası özel yayınında Radyo Trafik’e konuk olan Trafik Mağdurları Derneği Genel Başkanı Yeşim Ayöz, önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle aracı çalıştıran herkesin, hangi davranışların ne gibi sonuçlar yapabileceğini çok iyi bilindiğine vurgu yapan Ayöz, “Elimize kaynar su dökülmesi bir kazadır, ancak kırmızı ışıkta geçersem ne olacağını, bunun risklerini biliyorum, birine çarpıp kaçarsam sonuçlarını biliyorum. Buna bir kaza deyip hafifletmenin bir manası yok, bunların hepsi öngörülebilir şeylerdir” dedi. Ayöz, dünya genelinde bir yıl içerisinde meydana gelen kazalarda 1 milyon 300 binden fazla kişinin vefat ettiğini söyledi.

Kazaya sebep olan trafikten men edilmeli

Ayöz, “Her trafik kazasında vefat eden kişinin yanında bir kişi de kalıcı sakatlık yaşıyor. Dünyada trafik kazalarında yaralanan insan sayısı 1 yılda 50 milyon kişi, bu çok büyük bir rakam” dedi. Ayöz, Trafik Mağdurları Derneği olarak mağdurların haklarının korunması için taleplerini de şu şeklinde sıraladı: “Birine çarpıp kaçmak ikinci derece cinayet olarak sayılmalı. Cezalar caydırıcı olmalı. Her dava ayrı ayrı incelenmeli. Trafikte insanların ölmesine sebep olan bir kazaya sebep olan sürücülerin trafikten men edilmeli.” Yeşim Ayöz, Türkiye’de âdlî cezaların yetersiz olduğunu, kişinin “zaten bir şey olmaz” diye düşündüğünü ve cezaların arttırılması gerektiğini belirtti.

İstanbul – Yeni Asya