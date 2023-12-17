Trafik sigortası prim artışı ikiye katlandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yetkisini kullanarak zorunlu trafik sigortasındaki yüzde 5’lik azami prim artışını yüzde 10’a yükseltti.

Buna göre, sigorta şirketleri yılın ilk dört ayında, her ay yüzde 10’luk zam yapabilecek Artı Gerçek’in haberine göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, dün Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, “yılın ilk 4 ayı için zorunlu trafik sigortasındaki yüzde 5’lik azami artış” düzenlemesinin ardından yetkisini kullandı. Kurum, zorunlu trafik sigortasındaki yüzde 5’lik azami prim artışının yüzde 10’a yükseltildiğini duyurdu. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlenmişti. Oran, 2023’ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu. Yeni alınan karara göre, sigorta şirketleri Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında her ay yüzde 10’luk zam yapabilecekler. Haber Merkezi

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